Giornata mondiale dei vegetariani: le ragioni di chi mangia e non mangia carne

Secondo gli ultimi dati del rapporto Eurispes 2018 in Italia i vegetariani rappresentano tra il 7 e l'8% della popolazione per un totale di 4 e 5 milioni di persone. Un dato costante che negli ultimi cinque anni non ha subito variazioni. L'unico cambiamento riguarda i vegani, coloro che oltre ad evitare la carne e il pesce non mangiano gli alimenti di derivazione animale, come il latte o le uova. Il loro numero, infatti, è diminuito: dal 3% del 2017 si è scesi al 0,9%. Questo stile di vita "senza carne" non sembra essere ben visto tanto che il 30,3% degli italiani lo ritiene una scelta estrema e radicale ed il 19,1% afferma che sia spesso accompagnato da fanatismo e intolleranza. Nella "Gioranta mondiale dei vegetariani" ecco alcuni studi che dimostrano come una dieta "veggie" possa essere più o meno salutare.