Giornata della sindrome di Down: la stilista che usa la moda per superarla

" Con mi corazòn " è lo slogan di Isabella Springmühl ,19enne del Guatemala affetta dalla sindrome di Down che voleva studiare fashion design all'università, ma non lo ha potuto fare perché le è stato negato l'accesso a causa della sua condizione. Non si è arresa e ha trasformato il rifiuto in un'occasione: si è iscritta a un'accademia privata e, grazie al supporto della famiglia, ha appreso le tecniche sartoriali. Adesso sviluppa " Down to Xjabelle ", la sua nuova linea di abiti disegnati a mano ispirata al paese di origine.

"Voglio mostrare la mia passione per la vita e la bellezza con disegni di moda creativi. Da bambina la mia famiglia mi ricorda che disegnavo e guardavo riviste di moda per ore", ricorda Isabelle. "Uno dei miei sogni era quello di disegnare abiti per giovani e adulti con la sindrome di Down, dato che a causa delle nostre caratteristiche fisiche, a volte è molto difficile trovare abbigliamenti adatti".



Questa è stata l'ispirazione principale per il marchio "Down to Xjabelle". "Mi sono ispirata alla donne della mia famiglia, sono andata poi oltre progettando borse e giacche per tutti, spiega la giovane stilista. Mi piace usare tessuti guatemaltechi per i miei disegni, perché sono molto ricchi di colori e nei modelli e mi identifico con loro, perché sono spensierati... proprio come me".