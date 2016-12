26 novembre 2014 Giochi da tavolo più in forma che mai, 50mila alla Settimana del Gioco in Scatola Fiuggi si è aggiudicata il titolo di Città del Gioco 2014, davanti a Gaeta e Pordenone, con oltre 3mila ore giocate. Fascino senza tempo per giocatori da 0 a 99 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

17:57 - Altro che Playstation e Wii, i giochi da tavolo non sono mai stati così in forma. I numeri della Settimana del Gioco in Scatola che si è appena conclusa non lasciano dubbi. Da Venezia a Messina, oltre 50mila persone hanno partecipato alla competizione, sfidandosi in circa 30mila partite a grandi classici come Monopoly, Forza 4, Allegro Chirurgo e Cluedo. I giocatori più accaniti sono a Fiuggi, che ha meritato il titolo di Città del Gioco 2014. La cittadina laziale ha trionfato con più di 3mila ore giocate, davanti a Gaeta e Pordenone. Fascino senza tempo e divertimento senza età che mettono d'accordo tutti, da 0 a 99 anni.