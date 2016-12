Giappone, realizzato hamburger da record: sono 35 gli strati di carne e formaggio

Volevano mangiare il famigerato "Tower Burger", prodotto dalla catena del Sol Levante Lotteria: cinque piani di panino che, come dice lo slogan pubblicitario, "hanno dentro qualsiasi cosa". Quando sono andati a comprarlo, però, non era ancora disponibile e così, abbandonato il sogno della torre, alcuni ragazzi hanno deciso di costruirsi in casa un grattacielo: 35 cheeseburger uniti, per un totale di 70 piani tra carne e formaggio.