Giappone, questi gatti realizzati in lana sembrano veri

In Giappone il gatto è da sempre il più ammirato soggetto artistico. Per più di mille anni è stato rappresentato ovunque, sulle porcellane, sui rotoli, sui bronzi e sugli avori. Oggi, l’artista Wakuneco ha inventato una nuova arte che vede sempre i gatti come protagonisti: realizza infatti teste di gatto estremamente realistiche attraverso la tecnica dell’infeltrimento con ago. L’artista scolpisce la lana, senza cucire, imbottire o utilizzare armature metalliche, ma servendosi semplicemente di forbici e aghi. È così che dà vita ai suoi adorabili gatti, che la gente sembra apprezzare molto. Sono tante, di fatto, le persone che sui social richiedono un ritratto del proprio amato felino.