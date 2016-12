Giappone, pista di pattinaggio con 5mila pesci congelati: chiusa dopo le critiche

Una pista di pattinaggio giapponese che ha congelato 5mila pesci nel ghiaccio per attirare i visitatori è stata costretta a chiudere dopo una valanga di critiche. Il parco di divertimenti Space World sta ora sciogliendo il ghiaccio della pista, operazione per la quale ci vorrà almeno una settimana. Al termine, ha resto noto la società, si terrà una cerimonia shintoista in memoria dei pesci.

La pista di Kitakyushu, nel sudovest del Giappone, aveva aperto il 12 novembre, dopo che 5mila pesci erano stati congelati sotto al superficie del ghiaccio per creare un effetto decorativo per i clienti che avrebbero pattinato al di sopra. Ma l'idea è stata giudicata immorale e di cattivo gusto.



Il portavoce di Space World Koji Shibata ha spiegato che i pesci erano già tutti morti al momento dell'acquisto e che erano considerati inadeguati ad essere venduti al mercato. "Abbiamo avuto una discussione interna sulla moralità dell'idea prima di preparare la decorazione", ha aggiunto.



Toshimi Takeda, direttore generale di Space World, ha sottolineato che l'intenzione era di far divertire i clienti e che la cerimonia in memoria dei pesci era già stata programmata prima che le critiche costringessero il parco a chiudere.