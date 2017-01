Giappone, modello perde i pantaloni durante lo shooting: il video è esilarante

Pose sincronizzate, scatti che si susseguono e sguardi determinati in camera. Uno shooting fotografico perfetto quello a cui si sono sottoposti due giovani modelli giapponesi, se non fosse per un incidente di percorso che ha letteralmente lasciato in mutande il ragazzo. Tra uno scatto e un altro, i pantaloni sono caduti e gli assistenti hanno immortalato il momento con un video esilarante, che in poco tempo è diventato virale sul web.