Giappone, migliaia di fiori rosa per far tornare il sorriso alla moglie cieca

Con tanta dedizione e amore, il signor Kuroki ha deciso di piantare migliaia di Shibazakura rosa nel vasto terreno del suo caseificio, in Giappone. L'idea che l'ha mosso è stata quella di far tornare il sorriso con l'aiuto del profumo dei fiori alla moglie, divenuta cieca a causa del diabete. La signora Kuroki e il marito avevano deciso di godersi la pensione viaggiando, ma la malattia ha rovinato i loro piani e la signora si era rinchiusa in se stessa e non usciva più di casa. L'idea del signor Kuroki però ha funzionato e ora il giardino oltre a essere una gioia per i coniugi è diventato anche un'attrazione turistica.