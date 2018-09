Giappone, la prima catena di alberghi al mondo gestita da robot-dinosauri

La sensazione che si prova entrando nell’hotel Henn na di Tokyo è strana e un po’ inquietante, perché a gestire il check-in non sono gli addetti ai lavori bensì dei robot-dinosauri. Henn na significa “strano” e infatti si tratta della prima catena di alberghi al mondo gestita da robot. Il primo hotel è stato aperto a Nagasaki nel 2015 e l'anno seguente ha ottenuto il Guinness World Records. Nell’hotel di Tokyo i dinosauri gestiscono i clienti attraverso un tablet, che consente agli ospiti di scegliere la lingua desiderata per comunicare. Ogni stanza, inoltre, è equipaggiata con mini-robot che forniscono ausilio, dal cambio dei canali alla scelta della musica; persino i pesci dell’acquario sono dei piccoli robot e funzionano a batterie.



Il manager dell’hotel, Yukio Nagai, ha affermato che affidarsi ai robot per tutto, dai compiti di front desk alla pulizia, si è dimostrato una scelta efficiente in un Paese con un mercato del lavoro in calo, dove sta diventando difficile reclutare manodopera. E anche i clienti sembrano apprezzare la scelta, sebbene particolare, soprattutto perché molto affascinante per i bambini.