Giappone, hotel offre camere del pianto per sole donne

10:13 - Per stress o per amore si piange e ci si dispera e spesso non accade in pubblico. Inoltre, si sa, dopo un bel pianto ci si sente anche meglio. Così, per una maggiore riservatezza, un hotel di Tokyo propone alle donne camere del pianto a 74,50 euro a notte, munite di ogni comfort, per sfogarsi lontano da occhi e orecchie indiscreti, meglio se davanti a un film romantico e drammatico, consolandosi con fazzoletti di carta e tessuti di lusso e, tornando belle, con maschere lenitive.

Le stanze del pianto per sole donne sono la trovata dell'Hotel Mitsui Garden Yotsuya di Tokyo, vicino alle clienti che hanno bisogno di scoppiare in lacrime per sfogare stress, frustrazioni, rancore. Ad aiutarle c'è un'ampia selezione di film strappalacrime, come Forrest Gump e Insonnia d'amore, oltre a una collezione di fumetti manga selezionata appositamente per commuovere, consigliata da un venditore di libri specializzato.



Non mancheranno in camera morbidi fazzoletti di carta per asciugare le lacrime, lussuose lenzuole per riposare dopo lo sfogo e, per non sciupare il viso e sgonfiare gli occhi, struccante, vapore e maschera lenitiva. Ogni stanza del pianto costa 10.000 yen giapponesi a notte, l'equivalente di poco più di 70 euro. Ma pare si tratti di una promozione speciale, disponibile fino al 31 agosto.