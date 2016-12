9 marzo 2015 Giappone, gli origami prendono vita e danzano a ritmo di musica L'idea di un ingegnoso appassionato di figure di carta che ha sfruttato le leggi dell'elettromagnetismo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:40 - Quando la fisica incontra la creatività il risultato non può che essere sorprendente: è il caso di questo ingegnoso esperto di origami giapponese che ha sfruttato le leggi dell'elettromagnetismo per creare un box in grado di "animare" gli animaletti creati piegando più volte la carta colorata. Il risultato è tutto da guardare.