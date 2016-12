29 novembre 2014 Giappone, ecco l'Atlantide del futuro: il progetto visionario di una città subacquea La Shimizu Corporation ha ideato una futuristica città autosufficiente che galleggia sotto la superficie degli oceani. Potrebbe ospitare 5mila abitanti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:33 - La compagnia giapponese Shimizu Corporation, specializzata nella progettazione di strutture che tengano il passo con i cambiamenti climatici e demografici, ha sviluppato il progetto visionario di una futuristica città autosufficiente che galleggia sotto la superficie degli oceani.



L'Atlantide del futuro potrebbe accogliere 5mila persone, sfruttando l'oceano come un rifugio dalle tempeste e dalle catastrofi climatiche che sconvolgono la superficie terrestre.



Una lunghissima ancora a forma di spirale la terrebbe agganciata al fondale e consentirebbe di sfruttare l'energia geotermica per soddisfare il fabbisogno energetico, integrando quella fornita dal metano emesso dalle microscopiche creature che popolano le profondità degli oceani. L'acqua potabile sarebbe fornita da un impianto di depurazione e desalinizzazione posizionato lungo l'ancora.



Shimizu stima il costo del progetto in 25 miliardi di dollari e prevede che possa partire entro 15 anni ed essere completato in cinque anni.