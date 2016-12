Giamaica, un anziano rastaman si scioglie i capelli dopo 40 anni

18:18 - Quarant'anni di dreadlocks si sciogliono. Le treccine lunghissime si districano a fatica, tanto da superare, e non di poco, l’altezza del rastaman. L'episodio, accaduto a Kingston, ha attirato l'attenzione di numerosi spettatori giamaicani che hanno assistito ad una vera e propria "cerimonia", filmata in presa diretta.

Una vera e propria sfida, quella dell'anziano signore, che per quasi mezzo secolo non ha mai dovuto impugnare un pettine, trattando le sue treccine piene di nodi ("lock" in inglese significa nodo) con oli e balsami naturali. Una "fatica" che ora ha deciso di interrompere tra la curiosità dei suoi parenti ed amici.