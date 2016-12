Germania, divorziare e dividere (letteralmente) il patrimonio a metà

11:13 - Il divorzio dalla sua "fu amata" Laura non deve essere stato fatto proprio in amicizia e forse a peggiorare le cose deve essersi aggiunto qualche disaccordo sulla divisione del patrimonio. E così questo signore tedesco ha deciso di superare il problema con una soluzione se non altro equa. La tv? Metà per uno. Il telefonino? Metà per uno? E così la macchina, le sedie, il tavolo, ecc. E ora il tutto è in vendita online...

Germania, divorzia e divide letteralmente a metà i beni