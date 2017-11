Georgia: la famiglia Raynes diverte tutti con la staffetta al piano!

Douglas Chris Raynes, Natalie Raynes, Tracy Ward Jones e Jonathan Montgomery, ovvero la famiglia Raynes. Cos'hanno in particolare? Sono tutti fini digitatori di tastiera della, prelibatissimi pianisti! Ecco come lo dimostrano, in questa staffetta al piano (siamo negli States, nella Georgia del Sud) in cui suonano canti di Chiesa in modo esilarante. Con le modifiche giuste ad ogni versetto e una lista di canzoni di fronte a loro, riescono in un grande motivo "medley" cercando di fare transizioni senza soluzione di continuità. Il tutto, senza avere nemmeno uno spartito davanti agli occhi! Sono stati ripresi in un video che ha fatto subito il giro del mondo, superando i 10 milioni di visualizzazioni. Un messaggio e un incentivo, più che convincente, per chi vuole cominciare a suonare il pianoforte!