Genova, è tornata la regata bocconiana: partita la 15esima edizione di "MBA’s Conference and Regatta"

E' tornata la regata bocconiana giunta ormai alla sua 15esima edizione . Più di 450 studenti provenienti dalle Business School più prestigiose al mondo sono protagonisti della " MBA’s Conference and Regatta 2018 ": la celebre manifestazione velica internazionale organizzata da SDA Bocconi School of Management e dallo Yacht Club Italiano . In tutto sono 54 gli equipaggi che si sfidano nelle acque tra Santa Margherita Ligure e Portofino . La sostenibilità ambientale è il tema centrale della manifestazione in programma dal 28 al 30 settembre.

Tre le classi in gara - Open, Offshore e Cruising - per conquistare il Trofeo Challenge MBA’s Cup, assegnato congiuntamente al primo equipaggio classificato delle classi Open e Offshore. “La comunità Mba mondiale si riunisce ogni anno a Santa Margherita Ligure rinnovando relazioni destinate a protrarsi ben oltre le carriere professionali dei singoli partecipanti. Un’esperienza formativa incredibile, che mette a confronto eccellenze italiane e mondiali con l’obiettivo di plasmare insieme un futuro economicamente ed ecologicamente sostenibile”, spiega Marco Baglione, presidente Sda Bocconi Sailing Club.



La regata bocconiana è ormai un classico: in 15 anni, dal 2004 ad oggi, hanno partecipato circa 4mila studenti di Master of Business Administration, provenienti da oltre 60 nazioni e da tutti i continenti. Un evento unico nel suo genere. “Una regata sicuramente fuori dai nostri schemi classici – dice Nicolò Reggio, presidente dello Yacht Club Italiano – cui siamo molto affezionati e che è straordinaria proprio per il suo Dna, ovvero quello di unire il nostro sport a contenuti intellettuali profondi e di rilievo, grazie alla conference e alla qualità di temi e relatori. Noi continuiamo nel nostro ruolo in acqua, cercando di elevare il livello tecnico delle regate e garantire così competizione, divertimento e spirito di squadra”.



L’evento sarà incentrato sul tema della sostenibilità ambientale. "L’obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza di quanto sia urgente intervenire a protezione dei nostri mari e di proporre soluzioni concrete", spiegano gli organizzatori che sposano la missione di One Ocean Foundation: la fondazione per la salvaguardia del mare promossa dallo yacht Club Costa Smeralda.