Gb, sulla sedia a rotelle blocca il passaggio di una Lamborghini: guarda il video

Ha sentito il suo rombo avvicinarsi e ha deciso che da lì non doveva passare. Per questo un uomo su una sedia a rotelle ha occupato la carreggiata di una strada centrale di Gloucester, nel Sud-Ovest dell'Inghilterra, impedendo il transito di una Lamborghini rosso fiammante. E ai colpi di clacson è rimasto impassibile, fino all'intervento di un passante. Uno scherzo di cattivo gusto? L'anonimo "sabotatore" in carrozzina, nel video che riprende la sua impresa, sembra muovere gambe e piedi senza troppe difficoltà.