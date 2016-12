Gb, scala un grattacielo a mani nude: la follia del climber Matt Adams

Il crollo da un ponte alto dieci metri che gli ha rimediato una frattura alla colonna vertebrale e sei settimane di stop non lo ha fermato. Pochi mesi dopo è di nuovo pronto a compiere l'ennesima follia. "Sono dipendente dall'adrenalina", ha confessato lo scalatore. E il pericolo per lui non ha limiti: Matt infatti non si limita a raggiungere il traguardo, ma ci tiene a filmare l'evento e il panorama all'arrivo, perché da lassù tutto è più eccitante.