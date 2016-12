Gb, quando la reazione della bimba è più divertente della battuta del papà

"Bea, qual è la differenza tra Dubai e Abu Dhabi?". Inizia così la battuta che un papà inglese racconta alla figlia e, ancor prima di sentire il finale, la bimba inizia a sbellicarsi dalle risate. "Ma non ho ancora detto la battuta finale", protesta il padre tra le risate. Alla fine l'uomo riesce a completare la frase: "La gente di Dubai non guarda I Flinstones, ma le persone di Abu Dhabi sì!". In inglese si gioca sull'assonanza tra "Abu Dhabi do!" e il celebre grido di Fred Fliston "Yabba Dabba Doo!". Nonostante la piccola non sappia neppure chi sia Fred Fliston e men che meno dove si trovi Abu Dhabi, ride di gusto tanto che il filmato sta facendo il giro del web.