Gb: paralizzata dopo la caduta, fantina rivede il suo cavallo

Alvina Shiel è una fantina inglese di 68 anni, soprannominata “La nonna galoppante”. Anni e anni passati a lavorare con i cavalli, li ha addestrati, cavalcati e soprattutto amati come se fossero dei membri della famiglia. La sua passione le è però costata cara visto che, in seguito a una brutta caduta, ha riportato danni permanenti al collo e alla colonna vertebrale. Malgrado il dramma, la donna sembra proprio non voler rinunciare all'affetto che prova verso i suoi animali. In queste commoventi immagini rivede Troy, il cavallo dal quale è caduta. Hanno in comune una brutta storia, ma la loro intesa sembra non averne risentito.