Gb: mucca incastrata in sedia da giardino, arrivano i pompieri e la salvano

C'è sempre una prima volta. I pompieri solitamente intervengono per spegnere incendi o, al massimo, per salvare gatti rimasti bloccati sugli alberi. Certo, non si aspettavano di dover liberare una mucca rimasta con la testa incastrata in una sedia da giardino. Lo strano incidente è accaduto nel Northamptonshire in Inghilterra. Quando i pompieri sono arrivati hanno trovato l'animale, del tutto impassibile, con la sedia intorno al collo, come fosse una collana. Uno dei membri dell'equipaggio ha twittato la foto, che, in due ore, ha ricevuto più di 600 retweet di gente molto divertita dall'immagine inconsueta.