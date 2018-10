Gb, ladri hacker utilizzano trasmettitori di segnale per rubare le auto

Il circuito di telecamere di sicurezza di una casa di Manchester ha ripreso due uomini mascherati rubare una macchina in meno di un minuto, utilizzando solo la tecnologia. Grazie a uno strumento chiamato scatola relè, i ladri hacker hanno aperto la macchina, acceso il motore e sono fuggiti via. La tecnologia ha intercettato il segnale di trasmissione della chiave all’interno della casa e l'ha trasmesso a una seconda scatola posizionata accanto all’automobile. Questi dispositivi possono captare e trasmettere un segnale anche da 300 metri quindi, anche se la chiave dell'auto non è vicina alla porta anteriore, si può comunque aprire la vettura.



Secondo gli inquirenti, alcune marche di automobili sono più sensibili di altre. Il governo sta cercando di agire su questa nuova ondata di criminalità tecnologica invitando i cittadini a tenere le chiavi il più lontano possibile dalle pareti esterne o di utilizzare uno scudo a radiofrequenza.