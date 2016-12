Gb: la ragazza lo lascia, lui mette all'asta la loro vacanza su eBay

08:28 - Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata ha creato un'asta su eBay per trovare una nuova ragazza che andasse in vacanza con lui. Jake Dodridge, di Newbury, in Gran Bretagna, aveva prenotato un romantico viaggio a Venezia da circa mille euro con la sua ragazza storica, ma poche settimane prima di partire lei lo ha lasciato. Non essendo riuscito ad ottenere un rimborso dall'agenzia, il giovane ha cercato un escamotage per non partire da solo.

"Ero sconvolto quando la mia ragazza mi ha scaricato, ma poi ho fatto la cosa giusta", ha detto il giovane al Mirror. "Perché sprecare una vacanza perfetta? Vorrei che una persona simpatica venisse con me. Io, ovviamente, vorrei il suo numero prima per chattare e vedere se andiamo d'accordo", ha scritto il tecnico informatico sull'annuncio per cercare la nuova partner.



"Non si tratta di fare soldi, voglio solo qualcuno con cui andare in vacanza. Sarà un grande primo appuntamento", ha precisato. L'annuncio è stato messo su eBay, a partire da 99 pence, ma purtroppo non ha ancora ricevuto alcuna offerta.