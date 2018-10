Gb, il leader laburista scala una parete al Climbing Lab di Leeds

Durante la sua visita nello Yorkshire per incontrare i proprietari delle imprese vittime dell’inondazione avvenuta il 26 dicembre 2015, Jeremy Corbyn si è fermato anche al “Climbing Lab”: un grande centro di arrampicata ubicato a Leeds, a sua volta colpito dalla catastrofe naturale tre anni fa. Così, il leader dei laburisti si è cimentato nell’impresa di scalare una parete e, rivolgendosi al cameramen che lo stava filmando, ha ironizzato: “Se dovessi cadere, spegnete le telecamere”. A quanto pare sua moglie lo aveva messo in guardia, vietandogli di ballare sull’esempio del Primo Ministro Theresa May: che al congresso dei Tory, a Birmingham, ha fatto la sua entrata a passo di danza. Il politico inglese, quindi, non potendo emulare le gesta della May, ha deciso di lasciare il segno arrampicandosi.