Gb, il commovente primo ballo della sposa disabile con suo marito

È stato un momento emozionante quello vissuto e offerto dagli sposi Andy e Jade Cotton, che al loro matrimonio hanno danzato sulle note di "I will always love you" di Whitney Houston. Una scena che non avrebbe nulla di diverso da molte altre, se non fosse che Jade è disabile e proprio per questo costretta su una sedia a rotelle. Una condizione che non ha impedito a suo marito di prenderle la mano e accompagnarla dolcemente lungo la pista da ballo, emozionante gli ospiti e rubando alla moglie un sorriso per tutto il tempo in cui hanno danzato assieme.