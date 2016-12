Gb, il calendario delle vogatrici nude

Senza veli a fin di bene. E' l'iniziativa della squadra femminile di canottaggio dell'università di Warwick, in Inghilterra, impegnate in un calendario (il terzo) "hot" per la ricerca contro il cancro. Le vogatrice, a fronte di centinaia di richieste, non si sono fatte scoraggiare dal no di Facebook, che aveva rimosso le immagini del 2013. Anche il calendario dei colleghi maschi era stato al centro di polemiche per gli scatti troppo audaci.