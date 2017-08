Gb, ecco la vera Mary Poppins: baby-sitter cambia nome all'anagrafe

L'idea le è venuta dopo aver visto su Childcare.co.uk, il sito che pubblicizza bambinaie, che Mary Poppins era il secondo nome più amato e votato dai genitori che utilizzano il servizio. Ora la signora Poppins-Davenport si vestirà regolarmente come la famosa tata.



"Da sempre mi dicevano che mi comporto come Mary Poppins - racconta -. Alle feste mi vestivo come lei e i genitori mi chiamano Mary". Per questo ha pensato di poter sfruttare un nome di sicuro successo per il suo lavoro.



C'è ancora un'altra buona notizia per Poppins-Davenport: la donna letteralmente non sta nella pelle dopo aver saputo che l'attrice Emily Blunt interpreterà la bambinaia in un sequel del classico del 1964, nelle sale cinematografiche nel 2018.