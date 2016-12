Gb: ecco il primo iPub inglese, al Westbourne la birra è self-service

Mai più code per ordinare una birra e mai più esercizi di equilibrismo per sgusciare in mezzo alla folla con quattro pinte in mano. Mark Lingwood ha inaugurato il primo iPub inglese, dove anche la bevuta diventa self-service. I clienti ordinano comprando una speciale card da passare sugli iPad fissati ai tavoli e si versano da soli la loro pinta, sfruttando gli erogatori collocati su tre dei tavoli del locale.