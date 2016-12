Gb, criticano albergo su Tripadvisor: marito e moglie multati per le "offese"

21:11 - Cento sterline per aver "osato" criticare un albergo. E' la singolare multa pagata da una coppia di pensionati inglesi per una recensione negativa su Tripadvisor a un hotel dove aveva trascorso una sola notte. Secondo il sito della Bbc, Tony e Jan Jenkinson si sono visti addebitare l'importo sulla loro carta di credito dal Broadway hotel, a nord di Liverpool, che non ha gradito i loro commenti, fra cui quello di "tugurio fatiscente".

L'hotel in un primo momento si è difeso affermando che il regolamento interno - e questo sarebbe scritto nero su bianco sulle clausole di prenotazione - prevede un addebito da 100 sterline per gli ospiti che lasciano una cattiva 'review'. Ma alla fine, dopo l'intervento del municipio di Blackpool, l'albergo si è deciso a restituire l'importo addebitato rinunciando così al suo regolamento anti-recensione.