Gb, Carlo e William papà: stesso outfit trent'anni dopo

La famiglia reale inglese non si cambia mai d'abito, ma, soprattutto, cavalca il marketing. In occasione delle celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta, il piccolo George, 22 mesi, si è affacciato per la prima volta dal balcone di Buckingham Palace, a Londra, in braccio al padre. Sulla pagina Twitter di Kensington Palace subito sono state messe a confronto l'immagine di William e George e quella di Carlo e William nella stessa occasione, ma 31 anni prima. Con una studiata, più che strana, coincidenza: padre e figlio indossano gli stessi abiti. Occasione ghiotta anche per Kate di mostrarsi per la prima volta in pubblico dopo la nascita di Charlotte.

Prince George is not the first young Royal to have made an appearance on the balcony after #TroopingTheColour ... pic.twitter.com/X6cylfyHr8

The Queen and members of the Royal Family on the balcony of #BuckinghamPalace after today's #TroopingTheColour pic.twitter.com/cSgmI1SkDg

Prince George's first appearance on the balcony wearing the same outfit his father wore at HM's Birthday Parade 1984 pic.twitter.com/ffhrDleGmT

Alla parata delle truppe del Commonwealth e dell'esercito britannico vestite a festa per la manifestazione "Trooping the colour”, in occasione delle celebrazioni ufficiali per il compleanno della regina Elisabetta, la famiglia reale era al gran completo sul balcone di Buckingham Palace.

Prima uscita ufficiale per Kate Middleton dalla nascita della sua secondogenita, Charlotte, e prima uscita in balcone del piccolo George, in un completino azzurro, tra le braccia del padre William, in alta uniforme.

L'immagine di padre e figlio fa il giro del mondo e da Kensington Palace rimarcano le analogie con una foto datata 1984: allora, per "Trooping the colour", debuttò sul balcone di Buckingham Palace il principino William, anche lui in completino azzurro, in braccio al padre Carlo, in alta uniforme. Una bella operazione di marketing che riporta i sudditi britannici indietro di trent'anni, grazie a migliaia di retweet.