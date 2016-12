Gb, alla cena di gala Queen Elisabeth bacchetta Lewis Hamilton sul galateo

"No, lei deve parlare prima in quella direzione - indicando la sinistra -, io parlerò in quest'altra, poi tornerò a parlare con lei". Istruzioni per l'alta società fornite a Lewis Hamilton non da un valletto di corte ma dalla Regina Elisabetta in persona durante una cena di gala. Seduto di fianco a Sua Maestà, il campione di Formula 1 non sapeva che non avrebbe potuto rivolgersi a lei liberamente, ma secondo un rigido protocollo. La Regina non si è scomposta, ma ha fatto rigare dritto il pilota, spiegandogli come comportarsi in occasioni del genere. Chissà se avrà una seconda chance.