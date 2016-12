Gb, a tre anni vede l’ecografia della sorellina e si commuove: il video è virale

Sono lacrime di gioia, così sincere da commuovere il web. La piccola Myla l'Anson, di Nottingham, non ha ancora tre anni: quando vede l’ecografia della sorellina in arrivo non riesce a trattenere la sua emozione. Piange di felicità appena la mamma le mostra le prime immagini della bimba che porta in grembo, abbraccia lo schermo e lo bacia. Poi sussurra, con la voce rotta dal pianto: “I love her so much". Una reazione tenerissima, subito ripresa e postata dai suoi genitori: ora la dolcezza di Myla ha conquistato tutti.