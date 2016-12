Gb, a 12 anni diventa famosa per i capelli record: lunghi come quelli di Rapunzel

La principessa Raperonzolo forse esiste davvero, vive in Galles e ha solo 12 anni. Katy White è diventata famosa nella cittadina di Ammanford e in tutto il Regno Unito per i suoi capelli, è il caso di dirlo, da favola. Biondi, lisci, lunghi fino alle ginocchia, come quelli della nota protagonista del cartoon Disney "Rapunzel". La ragazzina ha dato una spuntatina alla sua criniera soltanto tre volte da quando è nata.