Gara di pulizie tra robot alla stazione di Berlino: chi vincerà?

Berlino è stata protagonista di una competizione tecnologica molto particolare. Quattro robot di aziende diverse hanno gareggiato tra di loro, per testare il migliore incaricato a occuparsi delle pulizie della stazione. La gara è stata infatti organizzata dalla compagnia ferroviaria Deutche Bahn.



Il vincitore di questa prova originale, otterrà un appalto come ditta delle pulizie. Siegfried Hochdorfer, sviluppatore dell’azienda Adlatus ha spiegato la straordinaria efficienza del suo partecipante: "E' completamente autonomo. Quando ha finito di pulire, fa ritorno da solo alla stazione, svuota l'acqua sporca e ne riprende di pulita caricandosi per essere pronto al nuovo giro". Il vincitore sarà annunciato tra pochi giorni, non ci resta che attendere.