4 marzo 2015 Gabi Mann, la bimba amica dei corvi Ogni giorno, dal 2011, nutre gli uccelli nel giardino della sua casa di Seattle. Oggi ha otto anni e un tesoro "inestimabile": sono i regali che le portano i suoi amici Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:11 - Ogni giorno, da quattro anni, nutre i corvi nel giardino della sua casa di Seattle, e loro la ricompensano con dei piccoli regali. Gabi Mann è una bambina speciale. Tutto comincia nel 2011 quando a soli quattro anni, era tornata da un viaggio in auto con i genitori. Scesa dalla macchina le cade dalle mani una pepita di pollo che stava mangiando. Un corvo in picchiata si precipita a dare un morso al tozzo di cibo, fermandosi poi a guardarla, attendendo di poter dare un altro morso. Lì c'e stato l'"imprintig". Con il passare degli anni Gabi ha iniziato a dar da mangiare regolarmente agli uccelli nel suo giardino, costruendo delle piccole uccelliere nelle quali ripone il cibo. Per ringraziarla, i volatili hanno preso a portarle dei piccoli regali, che la piccola ha iniziato a collezionare e riporre in una scatola che è ora diventato il suo tesoro più prezioso. Da piccoli orecchini a bottoni, da spillette a biglie, compresa una piccola lampadina, una pietra, una graffetta. E tutto è rigorosamente catalogato con tanto di data e giorno del regalo.