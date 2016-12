Frozen Chook, su Facebook tutti nudi come polli congelati

Nudo come un verme. O, in questo caso, come un pollo. Sui social network impazza la moda del "frozen chook" e tutti (o almeno i più spudorati) si fanno fotografate nella posizione del pollo congelato. Inginocchiati, senza vestiti, con la fronte a terra e le braccia piegate in avanti, a imitazione delle confezioni che si vendono nei supermercati. A differenza dell'Ice Bucket Challenge di due estati fa, sembra non esserci a monte uno scopo benefico o "particolare", se non la ricerca di paesaggi sempre più strani e imprevedibili. La tendenza, nata in America tra un gruppo di amici, si è diffusa a macchia d'olio ed è sfociata in una pagina Facebook specifica che, al momento, conta quasi duemila iscritti.