Francia, va all’asta un mammut vecchio di 15.000 anni

Il cugino prossimo dell’elefante, dopo aver camminato sulla Terra per milioni di anni, si estinse alcune migliaia di anni fa, probabilmente per ragioni climatiche o per l’eccessiva caccia da parte dell’uomo. I mammut sono noti per essere alti circa 5 metri, dunque il fossile messo all’asta risulta piuttosto basso con i suoi 3 metri e mezzo. Questo potrebbe tuttavia rappresentare un dato accattivante per il potenziale acquirente, che sarebbe agevolato nel trovargli una degna ubicazione. Una settimana fa un gruppo di quattro mammut è stato messo all’asta a Billingshurst, in Inghilterra, rimanendo tuttavia invenduto. Quale sarà invece la sorte di questo antico testimone della storia del nostro pianeta, solo il tempo potrà dirlo: in un museo, a casa di un privato o rifatto a pezzi, nel buio di una cassa?