Francia, ritrovate 60 auto d'epoca abbandonate in una fattoria per 50 anni

Un tesoro da oltre 15 milioni di euro è stato scoperto nelle campagne francesi. Si tratta di sessanta auto d'epoca lasciate per cinquant'anni in stato d'abbandono in una fattoria, parcheggiate da decenni sotto ripari di lamiera. Le vetture, così come la tenuta, appartenevano al noto imprenditore Roger Baillon e il 6 febbraio 2015 verranno messe all'asta al Retromobile Salon di Parigi. Il loro valore complessivo supera i 15 milioni di euro.