Francia, il valzer dei Canadair in rifornimento nel mare per spegnere gli incendi

Parte della Riviera Francese è stata evacuata in questi giorni a causa di continui incendi che, oltre a rovinare il territorio, mettono in pericolo la vita degli abitanti. In questa situazione d'emergenza un uomo, nel sud-est della Francia e più precisamente a Cagnes-sur-Mer, ha ripreso la discesa di quattro CL-415 (aerei anfibi con incarichi multimissione ad uso civile) sulle acque dell'oceano per riempire i serbatoi e domare le fiamme, che non sembrano volersi placare. L'intera operazione ha richiesto ai velivoli non più di dodici secondi. Una combinazione di forti venti, temperature elevate e mancanza di pioggia è la causa dietro questi incendi, che si sono espansi lungo la Riviera.