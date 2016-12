Francia, ha la figlia malata di cancro: colletta di ferie per il papà

Trecentocinquanta giorni di ferie per poter stare al fianco della figlia di 5 anni malata di cancro. E' questo il "regalo" che un gruppo di colleghi ha fatto a un papà francese impossibilitato per lavoro a seguire la chemioterapia della bimba. Ora Jonathan Dupré avrà quasi un anno a sua disposizione, grazie a una legge francese che permette questo tipo di solidarietà sul posto di lavoro, per aiutare la piccola Naëlle a vincere la sua battaglia contro quel tumore al rene che l'ha colpita 12 mesi fa. La storia del bel gesto collettivo arriva da Neufchâtel-en-Bray, a nord di Rouen, Alta Normandia.