L'Airbus Beluga è un aereo cargo realizzato per poter effettuare il trasporto di carichi estremamente voluminosi. Operò per la prima volta nel 1995 e pur avendo cambiato livree nel corso degli anni, non si era ancora arrivati a una versione avanzata, più capiente: il modello atterrato giovedì 19 luglio all'aeroporto Toulouse-Blagnac, in Francia, è il primo di una serie di cinque modelli XL che andranno finalmente a sostituire l'originale versione A300-600ST. Prima di ottenere la certificazione ed entrare ufficialmente in servizio, però, dovrà affrontare dieci mesi di voli di prova.