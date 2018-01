Vivere in 9 mq... dentro a un tubo: la micro-casa progettata a Hong Kong

Ideare soluzioni abitative in spazi non convenzionali: è questa la missione dell'architetto James Law che, a Hong Kong, ha progettato "OPod Tube Housing". Si tratta di un minuscolo appartamento a basso costo, costruito all'interno di tubi in calcestruzzo da 2,5 m di diametro. E' pensato per una o massimo due persone, con cucina e bagno completamente attrezzati in uno spazio di soli 9 mq. Ciascun modulo abitativo è dotato di mobili che massimizzano lo spazio interno. FOTO©James Law Cybertecture/IBERPRESS