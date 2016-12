1 di 2 Instagram

Usa, va all'Apple Store vestito da Gesù: arrestato

Nel negozio Apple di Philadelphia si è presentato un uomo vestito da Gesù. Dopo avere attirato l'attenzione per il proprio abbigliamento, lo stravagante cliente è stato arrestato dalla polizia per aver rifiutato di andare via di propria iniziativa e per avere ostacolato l'ingresso del punto vendita con la propria ingombrante croce.

Uno scatto finito subito in Rete lo immortala mentre le forze dell'ordine lo portano via. Dopo poche ore è stato rilasciato, come ha comunicato lui stesso via Twitter.

Il protagonista dell'episodio non è un appassionato qualsiasi della Mela Morsicata. Si tratta infatti di Michael Grand, un ragazzo di 29 anni che crede di essere il Figlio di Dio e va predicando per le città americane con il nome di "Philly Jesus". Oltre ai sermoni itineranti, il santone è molto attivo sui social network, in particolare Instagram e Twitter. E non è nuovo a imprese eclatanti: nel 2014 era stato arrestato per aver rifiutato di lasciare Dilworth Plaza, dove aveva deciso di andare a pattinare sul ghiaccio sempre vestito da Gesù.