Usa, ecco il distributore di palle di neve

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Palle di neve perfette in vendita a 1 dollaro l'una. Succede a Minneapolis, negli Usa, dove è stato aperto il primo distributore automatico di palle di neve. Racchiuse in contenitori ideati per le palline da tennis e riadattati al loro nuovo utilizzo, tutte le palle da neve sono marchiate con la loro data di creazione. "Vogliamo dare ai visitatori un ricordo che celebri ciò che davvero rende speciale il Minnesota: il freddo", hanno spiegato gli ideatori del distributore.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News