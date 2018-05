Una make up artist e vlogger cinese si trasforma nella Gioconda

Il suo viso può diventare un'opera d'arte, letteralmente. La vlogger cinese He Yuhong, 26 anni, ha dato un nuovo significato alla definizione di make up artist. Non solo il trucco è impeccabile, ma è in grado di trasformarla nei ritratti più celebri, come la Gioconda di Leonardo Da Vinci. Su Miaopai, una piattaforma cinese dove condividere video, le sue creazioni ottengono complessivamente oltre 800mila visualizzazioni. Ma possono arrivare addirittura a 2 milioni sul social network Dou Yin. Il più apprezzato è appunto quello in cui diventa la Mona Lisa. Fonte: FOTO©Yutamika/Miopai/IBERPRESS News