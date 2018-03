Torna la bimba sorridente del Buondì, in esclusiva su Tgcom24 le foto del backstage dell episodio finale

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La pubblicità del Buondì Motta in cui prima la mamma, poi il papà (e persino il postino) venivano colpiti da un asteroide aveva scatenato social. C'era chi giudicava lo spot troppo violento e di "cattivo gusto", e chi invece ne esaltava l'ironia: "Basta con le famiglie perfette". Ora è arrivato l'episodio finale in cui si scopre -tra le altre cose- che fine fa la bambina protagonista dello spot cult. Ecco in esclusiva su Tgcom24 le foto del backstage.