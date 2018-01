Tiny, ecco il telefonino più piccolo del mondo: mini anche nel prezzo

E' il telefono più piccolo del mondo e sarà il gadget del 2018. Leggero come una moneta, il Tiny t1 della Zanco pesa 13 grammi, è sottilissimo, alto meno di 5 centimetri e largo circa 2. Per produrlo l'azienda ha lanciato una raccolta fondi sulla popolarissima piattaforma Kickstarter, raggiungendo in poco tempo 100mila euro, quando puntava a farne 28mila. Il telefonino funziona con le vecchie reti 2G, "ma dipenderà dal Paese" scrivono dall'azienda su Kickstarter, contiene in rubrica 300 numeri, può inviare 50 sms e tiene la lista delle ultime 50 chiamate. La batteria dura 3 giorni in stand-by e 3 ore di conversazione. Sarà pronto per maggio del 2018 a un prezzo ridotto. Costerà 35 sterline, circa 39 euro. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS