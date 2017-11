Tanzania, ha 8 anni la più giovane scalatrice del Kilimangiaro

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Giorni interi di marcia e salite, fatica e freddo fino a toccare i 5.895 metri del Kilimangiaro, la montagna più alta d'Africa, situata in Tanzania, e raggiungere il record di scalatrice più giovane al mondo ad aver toccato la vetta. L'impresa appartiene a Roxy Getter, 8 anni di Punta Gorda, in Florida, che con i genitori e il fratellino Benjamin, 10 anni, ha partecipato con un gruppo di escursionisti alla scalata di metà luglio. Incoraggiata costantemente dal gruppo e in particolare dal fratello, Roxy, con il suo berrettino a forma di testa di tigre, ha battuto il record precedentemente conquistato da una bimba di 9 anni. Le foto della scalata da guinness sono state pubblicate sulla pagina Facebook di mamma Sarah e sul profilo di un'altra partecipante all'avventura, Donna Lahey dalla Pennsylvania