Svizzera: il campionato mondiale dei Babbi Natale

Nella splendida località svizzera di Samnaun, nella valle dell'Engadina, si è svolta la 17esima edizione del ClauWau, il campionato mondiale dei Babbi Natale. In tutto 108 partecipanti provenienti da tutto il globo, divisi in 27 squadre, hanno indossato sgargianti abiti da Santa Claus e si sono sfidati in una serie di discipline tipiche del periodo natalizio come la corsa in slitta o la scalata del camino. Spettacolare è stato anche il rodeo su una renna meccanica mentre una delle prove più difficili è stata la discesa a bordo di un ciambellone gonfiabile che sulle neve raggiunge velocità impressionanti.