Surf nella Senna con la Torre Eiffel sullo sfondo: l impresa parigina di Alison Teal

Fare surf nelle gelide acque della Senna indossando soltanto un bikini rosa: è l'impresa portata a termine dalla 31enne Alison Teal, impegnata nella realizzazione di uno spot. La donna non è nuova a sfide del genere: un anno fa, sempre a Parigi, era discesa 150 metri sottoterra per "surfare" nelle catacombe della capitale francese, mentre nell'agosto 2016 divenne la prima persona al mondo a fare surf attorno a un vulcano in attività (il Kilauea, nelle sue Hawaii), a pochi metri dalla lava. Primati assoluti, affrontati sempre a bordo della sua inseparabile tavola di colore rosa.